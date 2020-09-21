В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів

Лідери Литви, Польщі і Румунії пропонують Євросоюзу розробити пакет допомоги демократичній Білорусі. У нього пропонують включити і безвізовий режим для громадян Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба президента Литви Гітанаса Науседи.

Зокрема, пакет допомоги буде включати:

торгівлю з ЄС;

допомогу в переговорах про вступ у Всесвітню торгову організацію;

безвізовий режим для громадян Білорусі;

диверсифікацію економіки та енергетичного сектору країни;

фінансування реструктуризації економіки;

залучення міжнародних фінансових структур в процес реформування економіки країни;

залучення інвестицій

"Якщо громадяни Білорусі вирішать провести в країні політичні та економічні реформи, створити незалежні інститути, які захищають права людини і свободу слова, ми допоможемо, поділимося своїми знаннями та досвідом", - зазначив Науседа.

Пропозиції за таким планом допомоги будуть представлені на засіданні Ради Європи 24-25 вересня.

Нагадаємо, раніше Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі, в якій визнав Координаційну раду представницьким органом влади. Також у ЄС після 5 листопада перестануть визнавати Олександра Лукашенка президентом країни.

Також РБК-Україна писало, що Польща може ввести проти Білорусі національні санкції.