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ЕС предлагает наладить механизм переселения афганских беженцев в Европу

Автор: РБК-Украина

Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предлагает наладить легальный механизм переселения афганских беженцев в Европу. А также отказаться от практики депортации афганцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

По ее словам, сегодня пройдет саммит министров внутренних дел стран-участниц ЕС, на котором будут обсуждать наплыв мигрантов со стороны Беларуси, а также предложения по ситуации с афганскими беженцами.

"Я представлю следующие предложения: защитить сотрудников из ЕС, граждан и местный персонал; предоставить гуманитарную помощь уязвимым людям в Афганистане и соседних странах; активизировать законные, безопасные, организованные пути, включая переселение", - отметила Йоханссон.

Она добавила, что страны ЕС должны отказаться от принудительного возвращения людей в Афганистан.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации людей.

Также стало известно, что Уганда временно примет 2000 беженцев из Афганистана по просьбе США. Десятки тысяч беженцев также примут США, Германия и Британия.

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ЕвросоюзАфганистанБеженцы