ЕС предлагает наладить механизм переселения афганских беженцев в Европу

Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предлагает наладить легальный механизм переселения афганских беженцев в Европу. А также отказаться от практики депортации афганцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.
По ее словам, сегодня пройдет саммит министров внутренних дел стран-участниц ЕС, на котором будут обсуждать наплыв мигрантов со стороны Беларуси, а также предложения по ситуации с афганскими беженцами.
"Я представлю следующие предложения: защитить сотрудников из ЕС, граждан и местный персонал; предоставить гуманитарную помощь уязвимым людям в Афганистане и соседних странах; активизировать законные, безопасные, организованные пути, включая переселение", - отметила Йоханссон.
Она добавила, что страны ЕС должны отказаться от принудительного возвращения людей в Афганистан.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации людей.
Также стало известно, что Уганда временно примет 2000 беженцев из Афганистана по просьбе США. Десятки тысяч беженцев также примут США, Германия и Британия.