ЄС прагне розблокувати транзит добрив із РФ під тиском ООН, - The Wall Street Journal

Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ, узгоджений 16 грудня, як сподіваються офіційні особи, значно полегшить проблеми продовольчої безпеки, з якими стикаються бідні країни, що розвиваються.

Як зазначається, країни Заходу звинувачують у зростанні цін на продукти харчування та добрива в останні місяці Росію через повномасштабну військову агресію проти України. У Кремлі ж розповідають, що причина нібито у західних санкціях.

Ціни на пшеницю підскочили на 46%, а на кукурудзу - на 11% одразу після російського широкомасштабного вторгнення. Ціни стабілізувалися після підписання угоди про експорт зерна за посередництва ООН та Туреччини у липні. Раніше цього року Всесвітня продовольча програма ООН заявила, що 50 мільйонів людей перебувають на межі голоду.

ЄС постійно вказує на формулювання у своєму законодавстві про санкції, в якому йдеться про те, що продукти харчування, добрива та інші ключові гуманітарні товари не підпадають під дію санкцій, однак реальність стала складнішою, наголошується в матеріалі.

Відповідно до угоди, укладеної в четвер після кількох днів суперечок усередині блоку з 27 країн, було вирішено, що національні уряди можуть розморозити активи, якщо це необхідно для постачання добрив. Про винятки необхідно повідомляти Європейську комісію, виконавчий орган ЄС, щоб забезпечити їх належне застосування.

Щоб запобігти обходу санкцій, винятки застосовуватимуться лише до фізичних чи юридичних осіб, пов'язаних зі значним російським агропродовольчим бізнесом, який працював у цій галузі до введення санкцій. Постачання також має бути частиною програми ООН або прямувати до країни, що розвивається, на яку поширюються пріоритети ООН у галузі продовольчої безпеки.

Проти ослаблення режиму санкцій рішуче виступали Польща та Литва, які вважали, що ширше ослаблення обмежень може дозволити російським чиновникам обійти санкції ЄС. Вони були категорично проти пропозицій щодо прямого виключення конкретних російських олігархів.

З іншого боку, держави-члени ЄС із великими портами були стурбовані тим, що винятки не будуть достатньо сильними чи чіткими, щоб судна, які перевозили добрива та харчові продукти, могли вільно приходити та виходити. Принаймні одна держава-член ЄС у четвер увечері в останній момент скликала митні органи, щоб переконатися, що запропоновані правила дозволять транзит.

За словами чиновників, які брали участь у переговорах, виняток має значно покращити транзит добрив через блок, хоча вони визнають, що труднощі можуть залишитися. При цьому є одна потенційна проблема - визначити, які країни вважаються пріоритетними пунктами призначення ООН, та переконатися, що кінцевий пункт призначення відповідає заявленому.

Рішення ЄС було ухвалено після кількох місяців обговорень, протягом яких ООН працювала над сприянням російському експорту продуктів харчування та добрив відповідно до угоди з Кремлем, що була частиною угоди, яка розблокувала український експорт зерна з Чорного моря на початку цього року.

Генсек ООН привітав це рішення як "значний внесок у виведення російського експорту добрив на світові ринки", - заявив представник ООН.

Гутерріш та офіційні особи ООН працювали з Європейською комісією та державами-членами ЄС над "подальшим уточненням та повною реалізацією винятків щодо харчових продуктів та добрив для більш ефективного розв'язання проблеми глобальної продовольчої безпеки", - сказав представник.

У листопаді зернову угоду було продовжено на чотири місяці. Як окремий аспект зернової угоди ООН погодилася полегшити експорт російських продуктів харчування та добрив.

Винятки було зроблено разом із новим пакетом експортних обмежень, забороною на інвестиції в російську гірничодобувну промисловість та адресними санкціями проти російських політичних та військових чиновників та інших осіб, що є дев'ятим таким пакетом санкцій, схваленим ЄС проти Росії з початку війни. Це включає обмеження на експорт технологій, двигунів і компонентів двигунів для безпілотних літальних апаратів до РФ.