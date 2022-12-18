ЕС стремится разблокировать транзит удобрений из РФ под давлением ООН, - The Wall Street Journal

Девятый пакет санкций ЕС против РФ, согласованый 16 декабря, как надеются официальные лица, значительно облегчит проблемы продовольственной безопасности, с которыми сталкиваются развивающиеся и бедные страны.

Как отмечается, страны Запада винят в росте цен на продукты питания и удобрения в последние месяцы Россию из-за ее полномасштабной военной агрессии против Украины. В Кремле же рассказывают, что причина якобы в западных санкциях.

Цены на пшеницу подскочили на 46%, а на кукурузу - на 11% сразу после российского широкомасштабного вторжения. Цены стабилизировались после подписания соглашения об экспорте зерна при посредничестве ООН и Турции в июле. Ранее в этом году Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что 50 миллионов человек находятся на грани голода.

ЕС постоянно указывает на формулировку в своем законодательстве о санкциях, в которой говорится, что продукты питания, удобрения и другие ключевые гуманитарные товары не подпадают под действие санкций, однако реальность стала более сложной, отмечается в материале.

В соответствии с соглашением, заключенным в четверг после нескольких дней споров внутри блока из 27 стран, было решено, что национальные правительства могут разморозить активы, если это строго необходимо для поставок удобрений. Об исключениях необходимо сообщать в Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС, чтобы обеспечить их надлежащее применение.

Чтобы предотвратить обход санкций, исключения будут применяться только к физическим или юридическим лицам, связанным со значительным российским агропродовольственным бизнесом, который работал в этой области до введения санкций. Поставка также должна быть частью программы ООН или направляться в развивающуюся страну, на которую распространяются приоритеты ООН в области продовольственной безопасности.

Против ослабления режима санкций решительно выступали Польша и Литва, которые считали, что более широкое ослабление ограничений может позволить российским чиновникам обойти санкции ЕС. Они были категорически против предложений о прямом исключении конкретных российских олигархов.

С другой стороны, государства-члены ЕС с крупными портами были обеспокоены тем, что исключения не будут достаточно сильными или четкими, чтобы суда, перевозящие удобрения и продукты питания, могли свободно приходить и уходить. По крайней мере, одно государство-член ЕС в четверг вечером в последний момент созвало таможенные органы, чтобы убедиться, что предложенные правила разрешат транзит.

По словам чиновников, участвовавших в переговорах, исключение должно значительно улучшить транзит удобрений через блок, хотя они признают, что трудности могут остаться. При этом есть одна потенциальная проблема - определить, какие страны считаются приоритетными пунктами назначения ООН, и убедиться, что конечный пункт назначения соответствует заявленному.

Решение ЕС было принято после нескольких месяцев обсуждений, в течение которых ООН работала над содействием российскому экспорту продуктов питания и удобрений в соответствии с соглашением с Кремлем, которое было частью сделки, разблокировавшей украинский экспорт зерна из Черного моря в начале этого года.

Генсек ООН приветствовал это решение как "значительный вклад в вывод российского экспорта удобрений на мировые рынки", заявил представитель ООН.

Гутерриш и официальные лица ООН работали с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС над "дальнейшим уточнением и полной реализацией исключений в отношении пищевых продуктов и удобрений для более эффективного решения проблемы глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель.

В ноябре зерновая сделка была продлена на четыре месяца. В качестве отдельного аспекта зернового соглашения ООН согласилась облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений.

Исключения были сделаны вместе с новым пакетом экспортных ограничений, запретом на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность и адресными санкциями против российских политических и военных чиновников и других лиц, что является девятым таким пакетом санкций, одобренным ЕС против России с начала войны. Это включает в себя ограничения на экспорт технологий, двигателей и компонентов двигателей для беспилотных летательных аппаратов в РФ.