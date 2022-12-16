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Партії, Роскомнагляд та родичі Кадирова: кого торкнувся дев'ятий пакет санкцій ЄС

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Брюссель, П'ятниця 16 грудня 2022 20:35
Партії, Роскомнагляд та родичі Кадирова: кого торкнувся дев'ятий пакет санкцій ЄС Фото: Євросоюз запровадив дев'ятий пакет санкцій проти РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз сьогодні, 15 грудня, ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Економічні обмеження накладені на російських політиків, членів їхніх сімей та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Євросоюзу.

Так, своїм рішенням країни ЄС запровадили санкції проти таких політичних сил, як ЛДПР, КПРФ, "Справедлива Росія" та партія "Нові люди". Крім того, під "економічну заборону" потрапив Роскомнагляд.

Крім того, санкції торкнулися:

  • представників організації "Російський імперський рух", клубу "Русич" та Спілки добровольців Донбасу;
  • сім російських губернаторів, зокрема Московської, Нижегородської, Новосибірської, Астраханської областей;
  • Бориса Корчевнікова, Марину Кім, Григорія Лепса, Дмитра Пучкова, Микиту Міхалкова;
  • дочок Рамзана Кадирова - Айшат і Каріни;
  • Московський кредитний банк, Всеросійський банк розвитку регіонів та Далекосхідний банк.

Раніше ми писали, що Європейський Союз сьогодні, 16 грудня, офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб та організацій,

Також нагадаємо, що вчора стало відомо, що посли ЄС погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії. .

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