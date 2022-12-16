Партії, Роскомнагляд та родичі Кадирова: кого торкнувся дев'ятий пакет санкцій ЄС

Європейський Союз сьогодні, 15 грудня, ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Економічні обмеження накладені на російських політиків, членів їхніх сімей та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Євросоюзу.

Крім того, санкції торкнулися:

Так, своїм рішенням країни ЄС запровадили санкції проти таких політичних сил, як ЛДПР, КПРФ, "Справедлива Росія" та партія "Нові люди". Крім того, під "економічну заборону" потрапив Роскомнагляд.

Раніше ми писали, що Європейський Союз сьогодні, 16 грудня, офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб та організацій,

Також нагадаємо, що вчора стало відомо, що посли ЄС погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії. .

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