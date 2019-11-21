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В ЕС заявили о твердой поддержке Украины

Новости » Политика     21.11.2019 - 21:21
В ЕС заявили о твердой поддержке Украины
Иллюстративное фото (csamir.com)

ЕС поздравил Украину с Днем Достоинства и Свободы

Представительство Европейского союза (ЕС) в Украине поздравило украинцев с шестой годовщиной Революции Достоинства и заявило о поддержке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительства в Facebook.

Отметим, что в ЕС заявил о поддержке Украины на пути к демократическому будущему.

"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости началось вече "У нас есть достоинство". В центре столицы собрались тысячи людей, который требуют остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию "формулы Штайнмайера".

Как сообщало РБК-Украина, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Отметим, что это праздник в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции достоинства (2013 года). Этот праздник отмечался как День свободы с 2005-го по 2011 год. Во времена экс-президента Виктора Януковича его празднование фактически отменили, объединив с Днем Соборности 22 января.

В 2014 году президент Петр Порошенко восстановил его официальный статус, с тех пор Украина одновременно празднует годовщины Оранжевой революции и Евромайдана.

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