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В ЄС заявили про тверду підтримку України

Новини » Політика     21.11.2019 - 21:21
В ЄС заявили про тверду підтримку України
Ілюстративне фото (csamir.com)

ЄС привітав Україну з Днем Гідності і Свободи

Представництво Європейського союзу (ЄС) в Україні привітали українців з шостою річницею Революції Гідності і заявило про підтримку України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представництва в Facebook.

Відзначимо, що в ЄС заявив про підтримку України на шляху до демократичного майбутнього.

"Ми вітаємо Україну з Днем Гідності і Свободи. Шість років тому героїчні українці вийшли на Майдан заради боротьби за свою гідність і європейське майбутнє. Ми ніколи не забудемо ті драматичні події та людські жертви. Євросоюз твердо підтримує Україну в забезпеченні безпечного, заможного і демократичного майбутнього для своїх громадян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Києві на Майдані Незалежності почалося віче "У нас є гідність". У центрі столиці зібралися тисячі людей, що вимагають зупинити розведення військ і сил на лінії розмежування, а також скасувати реалізацію "формули Штайнмайера".

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності і свободи.

Зазначимо, що це свято на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) і Революції гідності (2013 року). Це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів екс-президента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши його з Днем Соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, з тих пір Україна одночасно святкує річниці Помаранчевої революції і Евромайдана.

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