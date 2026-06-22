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У ЄС пояснили, чи можливий синхронний вступ України та Молдови

18:58 22.06.2026 Пн
2 хв
За яким принципом обидві країни просуватимуться до членства в ЄС?
aimg Марія Науменко
Фото: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Євросоюз переходить до індивідуального підходу щодо України та Молдови. Відтепер швидкість просування до членства залежатиме від досягнутих результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн після саміту Молдова-ЄС, який відбувся 22 червня.

За словами очільниці Єврокомісії, після початку переговорного процесу кожна країна-кандидат самостійно відповідає за свій прогрес на шляху до членства.

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони повинні впроваджувати реформи – і вони мають впроваджувати різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо", - заявила фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання про подальше відкриття переговорних кластерів, президентка Єврокомісії наголосила, що оцінює перспективи саме Молдови, оскільки пресконференція була присвячена саміту Молдова-ЄС.

Водночас вона підкреслила, що Європейський Союз і надалі дотримуватиметься принципу оцінки за досягнутими результатами, а не за політичними деклараціями чи умовними термінами.

"Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін "якомога швидше" (as soon as possible - ред.). Тому що "якомога швидше" ні про що не говорить. Але процес, заснований на заслугах, чітко вказує вам на основи нашої методології, що було погоджено всіма 27 державами-членами", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що в основі перемовин про вступ "лежить процес, заснований на заслугах, це набагато краще для Молдови, тому що тоді вони можуть досягти результатів, а ми можемо виконати нашу обіцянку".

Вступ України в ЄС

15 червня 2026 року Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер "Основи" в межах процесу вступу до Європейського Союзу. Він охоплює питання верховенства права, судової системи, основоположних прав і свобод, а також функціонування демократичних інституцій.

Загалом для набуття членства в ЄС Україна має пройти шість переговорних кластерів і привести національне законодавство у відповідність до європейських норм.

Відкриття наступних п'яти блоків очікується вже у другій половині 2026 року. Водночас подальші темпи переговорів залежатимуть від виконання реформ та підтримки всіх держав-членів Євросоюзу.

Докладніше про можливі перешкоди та позиції країн-членів читайте у матеріалі РБК-Україна "Мета – 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес".

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ЄврокомісіяЄвросоюзУкраїнаМолдоваВступ в ЄСУрсула фон дер Ляйєн