У ЄС пояснили, чи можливий синхронний вступ України та Молдови

За словами очільниці Єврокомісії, після початку переговорного процесу кожна країна-кандидат самостійно відповідає за свій прогрес на шляху до членства.

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони повинні впроваджувати реформи – і вони мають впроваджувати різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо", - заявила фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання про подальше відкриття переговорних кластерів, президентка Єврокомісії наголосила, що оцінює перспективи саме Молдови, оскільки пресконференція була присвячена саміту Молдова-ЄС.

Водночас вона підкреслила, що Європейський Союз і надалі дотримуватиметься принципу оцінки за досягнутими результатами, а не за політичними деклараціями чи умовними термінами.

"Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін "якомога швидше" (as soon as possible - ред.). Тому що "якомога швидше" ні про що не говорить. Але процес, заснований на заслугах, чітко вказує вам на основи нашої методології, що було погоджено всіма 27 державами-членами", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що в основі перемовин про вступ "лежить процес, заснований на заслугах, це набагато краще для Молдови, тому що тоді вони можуть досягти результатів, а ми можемо виконати нашу обіцянку".

Вступ України в ЄС

15 червня 2026 року Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер "Основи" в межах процесу вступу до Європейського Союзу. Він охоплює питання верховенства права, судової системи, основоположних прав і свобод, а також функціонування демократичних інституцій.

Загалом для набуття членства в ЄС Україна має пройти шість переговорних кластерів і привести національне законодавство у відповідність до європейських норм.