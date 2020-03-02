ЄС підвищив загрозу зараження коронавірусом до високої

Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Брюссель створює групу реагування для боротьби з коронавірусом

Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого. Про це на брифінгу заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, оцінку ризику захворювання коронавірусом в Євросоюзі підвищено з помірного до високого рівня. Вона також оголосила, що ЄС створює групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.

До складу групи увійдуть Янез Ленарчич, який буде відповідати за кризове управління, Стелла Кіріакідіс (питання охорони здоров'я), Ілва Йоханссон (питання, пов'язані з кордонами), Адіна Валеан (мобільність) і Паоло Джентілоні (макроекономічні аспекти).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще в одній європейській країні зафіксували коронавірус. Зокрема, перший випадок коронавірусу було виявлено в Андоррі у 20-річного чоловіка, який нещодавно побував в Італії.

Крім того, за минулі вихідні число заражених коронавірусом у Німеччині зросло втричі. Станом на сьогодні в країні налічується 150 хворих. Основна частина заражених знаходиться в Північному Рейні-Вестфалії.