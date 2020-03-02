ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС підвищив загрозу зараження коронавірусом до високої

Новини » Політика     02.03.2020 - 13:30
ЄС підвищив загрозу зараження коронавірусом до високої
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Брюссель створює групу реагування для боротьби з коронавірусом

Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого. Про це на брифінгу заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, оцінку ризику захворювання коронавірусом в Євросоюзі підвищено з помірного до високого рівня. Вона також оголосила, що ЄС створює групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.

До складу групи увійдуть Янез Ленарчич, який буде відповідати за кризове управління, Стелла Кіріакідіс (питання охорони здоров'я), Ілва Йоханссон (питання, пов'язані з кордонами), Адіна Валеан (мобільність) і Паоло Джентілоні (макроекономічні аспекти).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще в одній європейській країні зафіксували коронавірус. Зокрема, перший випадок коронавірусу було виявлено в Андоррі у 20-річного чоловіка, який нещодавно побував в Італії.

Крім того, за минулі вихідні число заражених коронавірусом у Німеччині зросло втричі. Станом на сьогодні в країні налічується 150 хворих. Основна частина заражених знаходиться в Північному Рейні-Вестфалії.

ВООЗ сумнівається в ефективності вимірювання температури у пасажирів в пошуках коронавірусу
Новини України ЕврокомиссияЕвросоюзКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся