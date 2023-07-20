ЄС потрібно збільшити сухопутній вивіз українського зерна, - Боррель

Євросоюз повинен збільшити вивіз українського зерна сушею після виходу Росії з "зернової угоди". Також ЄС потрібно посилити військову підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля перед зустріччю з міністрами МЗС країн ЄС.
Європейський дипломат відреагував на вихід Росії з "зернової угоди". Він закликав ЄС надати Україні підтримку.
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означає більше зусиль для українських сусідів".
Головний дипломат ЄС також додав, що європейські міністри обговорять, як допомогти Україні. На його думку, вихід тільки один - збільшити військову підтримку.
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Боррель заявив, що запропонує збільшити Європейський фонд миру, але не назвав, на скільки саме.
Як повідомлялося, Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Москва пояснила свої дії нібито невиконанням її вимог.
Зазначимо, що РФ декілька місяців блокувала стабільну роботу "зернового коридору". Російська сторона зривала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові терміни одеських портів. Після виходу з угоди окупанти три ночі поспіль обстрілюють Одесу, зокрема порти та інфраструктуру.
Нагадаємо також, президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
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