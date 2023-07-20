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ЄС потрібно збільшити сухопутній вивіз українського зерна, - Боррель

Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз повинен збільшити вивіз українського зерна сушею після виходу Росії з "зернової угоди". Також ЄС потрібно посилити військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля перед зустріччю з міністрами МЗС країн ЄС.

Європейський дипломат відреагував на вихід Росії з "зернової угоди". Він закликав ЄС надати Україні підтримку.

"

означає більше зусиль для українських сусідів".

Головний дипломат ЄС також додав, що європейські міністри обговорять, як допомогти Україні. На його думку, вихід тільки один - збільшити військову підтримку.

"

Боррель заявив, що запропонує збільшити Європейський фонд миру, але не назвав, на скільки саме.

Вихід РФ з "зернової угоди"

Як повідомлялося, Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Москва пояснила свої дії нібито невиконанням її вимог.

Зазначимо, що РФ декілька місяців блокувала стабільну роботу "зернового коридору". Російська сторона зривала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові терміни одеських портів. Після виходу з угоди окупанти три ночі поспіль обстрілюють Одесу, зокрема порти та інфраструктуру.

Нагадаємо також, президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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Жозеп Боррельзерновий коридорЕвросоюз