ЕС следует увеличить сухопутный вывоз украинского зерна, - Боррель

Европейский дипломат отреагировал на выход России из "зернового соглашения". Он призвал ЕС предоставить Украине поддержку.

означает "больше усилий для украинских соседей".

Главный дипломат ЕС также добавил, что европейские министры обсудят, как помочь Украине. По его мнению, выход только один - увеличить военную поддержку.

Боррель заявил, что предложит увеличить Европейский фонд мира, но не назвал, на сколько именно.

Выход РФ из "зерновой сделки"

Как сообщалось, Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Москва объяснила свои действия якобы невыполнением ее требований.

Отметим, что РФ несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Российская сторона срывала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов. После выхода из соглашения оккупанты три ночи подряд обстреливают Одессу, в том числе порты и инфраструктуру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.