RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС следует увеличить сухопутный вывоз украинского зерна, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз должен увеличить вывоз украинского зерна по суше после выхода России из "зерновой сделки". Также ЕС следует усилить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед встречей с министрами МИД стран ЕС.

Европейский дипломат отреагировал на выход России из "зернового соглашения". Он призвал ЕС предоставить Украине поддержку.

означает "больше усилий для украинских соседей".

Главный дипломат ЕС также добавил, что европейские министры обсудят, как помочь Украине. По его мнению, выход только один - увеличить военную поддержку.

Боррель заявил, что предложит увеличить Европейский фонд мира, но не назвал, на сколько именно.

Выход РФ из "зерновой сделки"

Как сообщалось, Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Москва объяснила свои действия якобы невыполнением ее требований.

Отметим, что РФ несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Российская сторона срывала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов. После выхода из соглашения оккупанты три ночи подряд обстреливают Одессу, в том числе порты и инфраструктуру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп Боррельзерновой коридорЕвросоюз