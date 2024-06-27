ЄС потребує 500 млрд євро інвестицій на оборону у наступні 10 років, - фон дер Ляєн

Як зазначає видання, поки незрозуміло, чи включає ця цифра гроші на продовження військової допомоги Україні.

Фон дер Ляєн підкреслила, що в 1999-2021 роках, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС збільшив витрати на оборону на 20%, Китай - на 600%, а Росія - на 300%.

Джерела видання зазначили, що це було до того, як РФ масово збільшила витрати протягом останніх двох років.

За словами одного з урядовців, за сьогоднішніми цінами ЄС не вистачатиме 400 млрд євро. Питання полягає в тому, як профінансувати 500 млрд євро.