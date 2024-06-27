ЄС потребує 500 млрд євро інвестицій на оборону у наступні 10 років, - фон дер Ляєн

Європейський союз потребує 500 млрд євро інвестицій на оборону в наступному десятилітті.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначає видання, поки незрозуміло, чи включає ця цифра гроші на продовження військової допомоги Україні.
Фон дер Ляєн підкреслила, що в 1999-2021 роках, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС збільшив витрати на оборону на 20%, Китай - на 600%, а Росія - на 300%.
Джерела видання зазначили, що це було до того, як РФ масово збільшила витрати протягом останніх двох років.
За словами одного з урядовців, за сьогоднішніми цінами ЄС не вистачатиме 400 млрд євро. Питання полягає в тому, як профінансувати 500 млрд євро.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес рішуче заявив про необхідність збільшення інвестицій в оборонну промисловість ЄС перед лицем агресії Росії. Зокрема, щоб зміцнити потенціал стримування та підняти промисловість сектору до рівня, що відповідає європейській економіці.
Також прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен говорила, що Європа має обмежити витрати на соціальне забезпечення та скоротити податки, щоб стримати більш агресивну Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.
А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.
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