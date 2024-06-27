ЕС нуждается в 500 млрд евро инвестиций на оборону в следующие 10 лет, - фон дер Ляен

Европейский союз нуждается в 500 млрд евро инвестиций на оборону в следующем десятилетии.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечает издание, пока неясно, включает ли эта цифра деньги на продление военной помощи Украине.
Фон дер Ляен подчеркнула, что в 1999-2021 годах, до полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС увеличил расходы на оборону на 20%, Китай - на 600%, а Россия - на 300%.
Источники издания отметили, что это было до того, как РФ массово увеличила расходы за последние два года.
По словам одного из чиновников, по сегодняшним ценам ЕС не хватит 400 млрд евро. Вопрос состоит в том, как профинансировать 500 млрд евро.
Напомним, недавно премьер-министр Испании Педро Санчес решительно заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборонную промышленность перед лицом агрессии России. В частности, чтобы укрепить потенциал сдерживания и поднять промышленность сектора до уровня, соответствующего европейской экономике.
Также премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет продолжающегося увеличения финансирования обороны и безопасности.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.
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