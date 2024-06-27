ЕС нуждается в 500 млрд евро инвестиций на оборону в следующие 10 лет, - фон дер Ляен

Как отмечает издание, пока неясно, включает ли эта цифра деньги на продление военной помощи Украине.

Фон дер Ляен подчеркнула, что в 1999-2021 годах, до полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС увеличил расходы на оборону на 20%, Китай - на 600%, а Россия - на 300%.

Источники издания отметили, что это было до того, как РФ массово увеличила расходы за последние два года.

По словам одного из чиновников, по сегодняшним ценам ЕС не хватит 400 млрд евро. Вопрос состоит в том, как профинансировать 500 млрд евро.