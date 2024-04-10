Прем'єр Іспанії закликав збільшити інвестиції в оборону ЄС через агресію Росії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес рішуче заявив про необхідність збільшення інвестицій в оборонну промисловість на європейському рівні перед лицем агресії Росії. Зокрема, щоб зміцнити потенціал стримування та підняти промисловість сектору до рівня, що відповідає європейській економіці.

Санчес укотре поскаржився на те, що європейську індустрію безпеки та оборони "занадто довго ігнорували", що призвело до дефіциту інвестицій у розмірі 56 мільярдів євро.

"У нас менше можливостей, ми страждаємо від цифрової вразливості, яка посилюється зростанням штучного інтелекту, серйозних недоліків в оборонній промисловості, попри те, що європейська економіка в сім разів більша за російську", - заявив він.

Тому, за його словами, ЄС необхідно "мати ті самі карти, що й у інших держав, хоча б для того, щоб нам не довелося їх використовувати".

"Нам потрібно зміцнити наш потенціал стримування, але не для того, щоб нас боялися, не для того, щоб втягнути світ у перегони озброєнь, а для того, щоб нас поважали, щоб ми могли захистити великий проєкт миру, демократії та свободи, яким є Європа", - наголосив Санчес.