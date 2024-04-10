Прем'єр Іспанії закликав збільшити інвестиції в оборону ЄС через агресію Росії
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес рішуче заявив про необхідність збільшення інвестицій в оборонну промисловість на європейському рівні перед лицем агресії Росії. Зокрема, щоб зміцнити потенціал стримування та підняти промисловість сектору до рівня, що відповідає європейській економіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Boletin.
Санчес укотре поскаржився на те, що європейську індустрію безпеки та оборони "занадто довго ігнорували", що призвело до дефіциту інвестицій у розмірі 56 мільярдів євро.
"У нас менше можливостей, ми страждаємо від цифрової вразливості, яка посилюється зростанням штучного інтелекту, серйозних недоліків в оборонній промисловості, попри те, що європейська економіка в сім разів більша за російську", - заявив він.
Тому, за його словами, ЄС необхідно "мати ті самі карти, що й у інших держав, хоча б для того, щоб нам не довелося їх використовувати".
"Нам потрібно зміцнити наш потенціал стримування, але не для того, щоб нас боялися, не для того, щоб втягнути світ у перегони озброєнь, а для того, щоб нас поважали, щоб ми могли захистити великий проєкт миру, демократії та свободи, яким є Європа", - наголосив Санчес.
Заклики до збільшення видатків на оборону
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу з витрат на оборону - 2% ВВП.
Також прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен говорила, що Європа має обмежити витрати на соціальне забезпечення та скоротити податки, щоб стримати більш агресивну Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.
А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.
Днями президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.
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