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ЄС потребує 500 млрд євро інвестицій на оборону у наступні 10 років, - фон дер Ляєн

Четвер 27 червня 2024 22:47
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ЄС потребує 500 млрд євро інвестицій на оборону у наступні 10 років, - фон дер Ляєн Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський союз потребує 500 млрд євро інвестицій на оборону в наступному десятилітті.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, поки незрозуміло, чи включає ця цифра гроші на продовження військової допомоги Україні.

Фон дер Ляєн підкреслила, що в 1999-2021 роках, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС збільшив витрати на оборону на 20%, Китай - на 600%, а Росія - на 300%.

Джерела видання зазначили, що це було до того, як РФ масово збільшила витрати протягом останніх двох років.

За словами одного з урядовців, за сьогоднішніми цінами ЄС не вистачатиме 400 млрд євро. Питання полягає в тому, як профінансувати 500 млрд євро.

Заклики до збільшення видатків ЄС на оборону

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес рішуче заявив про необхідність збільшення інвестицій в оборонну промисловість ЄС перед лицем агресії Росії. Зокрема, щоб зміцнити потенціал стримування та підняти промисловість сектору до рівня, що відповідає європейській економіці.

Також прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен говорила, що Європа має обмежити витрати на соціальне забезпечення та скоротити податки, щоб стримати більш агресивну Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.

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