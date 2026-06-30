У ЄС поставили крапку в питанні російського газу й готують новий удар по нафті

Дискусії про можливе повернення російського газу отримали чітку відповідь. Водночас у ЄС вже працюють над наступним етапом обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Під час щоденного брифінгу речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення імпорту російського газу до Євросоюзу більше не розглядається.

"Якщо питання стосується відновлення імпорту російського газу до Європейського Союзу, то ні, це неможливо", - заявила Ітконен.

За її словами, у ЄС уже діє законодавство, яке виключає повернення до попередньої моделі постачання російського газу.

Зокрема, цього місяця набула чинності заборона на транспортування газу трубопроводами за короткостроковими контрактами. Ще два етапи обмежень набудуть чинності у січні та вересні наступного року.

"Ми також чітко заявили на політичному рівні, що не повернемося до російських енергоносіїв; навпаки, ми без жалю рухаємося в напрямку їхньої заборони та диверсифікації", - наголосила речниця.

Водночас у Єврокомісії підтвердили, що триває підготовка наступного етапу енергетичних обмежень, який стосуватиметься російської нафти.

Ітконен зазначила, що заборона на російську нафту "є частиною ширшої стратегії Repower EU".

"Нафта буде включена до цієї стратегії, робота над цим триває, і ми сподіваємося, що зможемо представити пропозицію в належний час", - додала вона.

Відмова ЄС від російських енергоносіїв

Нагадаємо, Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Водночас ця ініціатива викликає дискусії серед представників енергетичної галузі. Зокрема, керівник іспанського порту Більбао Іван Хіменес заявив, що різка відмова від російського СПГ може зробити ЄС надто залежним від поставок зі США, тому цей процес має бути поступовим.