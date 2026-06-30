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В ЕС поставили точку в вопросе российского газа и готовят новый удар по нефти

16:36 30.06.2026 Вт
2 мин
Почему путь к энергоносителям РФ уже закрыт и какой шаг готовят дальше?
aimg Мария Науменко
В ЕС поставили точку в вопросе российского газа и готовят новый удар по нефти Фото: газотранспортная инфраструктура (Getty Images)
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Дискуссии о возможном возвращении российского газа получили четкий ответ. В то же время, в ЕС уже работают над следующим этапом ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Во время ежедневного брифинга спикер Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление импорта российского газа в Евросоюз больше не рассматривается.

"Если вопрос касается возобновления импорта российского газа в Европейский Союз, то нет, это невозможно", - заявила Итконен.

По ее словам, в ЕС уже действует законодательство, исключающее возврат к предыдущей модели поставок российского газа.

В частности, в этом месяце вступил в силу запрет на транспортировку газа по трубопроводам по краткосрочным контрактам. Еще два этапа ограничений вступят в силу в январе и сентябре следующего года.

"Мы также четко заявили на политическом уровне, что не вернемся к российским энергоносителям; наоборот, мы без сожаления двигаемся в направлении их запрета и диверсификации", - подчеркнула спикер.

В то же время в Еврокомиссии подтвердили, что идет подготовка следующего этапа энергетических ограничений, который будет касаться российской нефти.

Итконен отметила, что запрет на российскую нефть "является частью более широкой стратегии Repower EU".

"Нефть будет включена в эту стратегию, работа над этим продолжается, и мы надеемся, что сможем представить предложение в должное время", - добавила она.

Отказ ЕС от российских энергоносителей

Напомним, Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года.

В то же время, эта инициатива вызывает дискуссии среди представителей энергетической отрасли. В частности, руководитель испанского порта Бильбао Иван Хименес заявил, что резкий отказ от российского СПГ может сделать ЕС слишком зависимым от поставок из США, поэтому этот процесс должен быть постепенным.

В то же время страны Балтии и Польша призвали Еврокомиссию как можно быстрее представить предложение по поэтапному запрету импорта российской нефти.

По их мнению, экспорт энергоносителей продолжает финансировать войну России против Украины, а риски масштабного энергетического кризиса, которых опасались из-за ситуации на Ближнем Востоке, пока не оправдались.

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