Голова одного з ключових портів ЄС закликав відкласти заборону на російський газ, - FT

Відмова ЄС від російського газу з 2027 року викликала нову дискусію. У галузі попереджають про ризик нової залежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Керівник іспанського порту Більбао Іван Хіменес заявив, що імпорт російського СПГ потрібно поступово скорочувати, однак зробити це "одним днем" неможливо.

За його словами, різка відмова від російського газу може зробити Європейський Союз надмірно залежним від поставок зі США.

"Я вважаю, що зараз не час припиняти постачання газу з Росії, оскільки це може стати дуже проблематичним питанням для Європейського Союзу, - наголосив Хіменес. - Нам потрібна більша стійкість".

Він також звернув увагу, що імпорт російського СПГ до ЄС останнім часом знову зріс на тлі кризи на Близькому Сході. Крім того, за словами керівника порту, російський газ зазвичай дешевший за американський, тому імпортери намагаються завезти його якомога більше до набуття чинності заборони.

Водночас уряд Іспанії підтримує плани Євросоюзу. Міністерка енергетики Сара Аагесен Муньос заявила, що нинішнє збільшення імпорту російського СПГ "є тимчасовим, і ми розуміємо, що воно пов’язане з логістичними операціями в мінливих і дуже нестабільних умовах щодо цін".

За її словами, Європа має повністю відмовитися від російського газу з 1 січня 2027 року, як і передбачає план Єврокомісії.

"Я наголошую: так, ми вважаємо, що це можливо, і з 1 січня Європа має повністю відмовитися від російського газу", - додала вона.

За даними FT, нині основна частина російського газу надходить до Європи у вигляді СПГ із проєкту "Ямал СПГ". Водночас частка американського скрапленого газу в імпорті ЄС зросла з 6% у 2021 році до 29%, що зробило США другим за величиною постачальником після Норвегії.