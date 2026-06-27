ua en ru
Сб, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Країни Балтії закликали ЄС прискорити відмову від російської нафти, - FT

12:23 27.06.2026 Сб
2 хв
Переговори щодо припинення імпорту нафти з РФ зайшли в глухий кут після закриття Ормузької протоки
aimg Тетяна Степанова
Країни Балтії закликали ЄС прискорити відмову від російської нафти, - FT Фото: країни Балтії закликали ЄС прискорити відмову від російської нафти (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Країни Балтії закликали Брюссель прискорити реалізацію відкладених планів щодо заборони імпорту російської нафти, оскільки побоювання ЄС щодо серйозної енергетичної кризи, спричиненої війною в Ірані, не справдилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Наприкінці минулого року держави-члени домовилися, що Європейська комісія винесе на розгляд питання про заборону, але переговори щодо цих заходів зайшли в глухий кут після того, як спалах війни наприкінці лютого змусив закрити Ормузьку протоку та викликав побоювання щодо кризи енергопостачання.

Як повідомили декілька джерел, обізнаних з ходом переговорів, на зустрічі міністрів енергетики в п’ятницю Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС винести на розгляд пропозиції щодо поступового припинення імпорту, аргументуючи це тим, що експорт російських енергоносіїв допомагає фінансувати війну Кремля в Україні.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен не коментував ці зауваження під час закритої зустрічі. Однак Єврокомісія пообіцяла винести пропозицію на розгляд.

Такі заклики пролунали на тлі поступового відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після того, як США домовилися з Іраном про продовження перемир’я, що мало б стимулювати нафтові ринки. Зазвичай приблизно п’ята частина світових обсягів нафти та газу проходить через цей важливий водний шлях у Перській затоці.

Відповідаючи на запитання про перспективи запровадження заборони, заступник міністра енергетики Польщі Войцех Врохна заявив FT, що Варшава вважає її необхідною "до кінця року".

"Але ми розуміємо занепокоєння щодо цін, доступності постачання та конкурентоспроможності, що може стати наслідком цього. Це ціна, яку ми маємо заплатити, щоб стати незалежними від російських ресурсів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Німеччині та Франції законодавці закликають до суворих перевірок і затримання російських суден, які допомагають Москві обходити нафтові санкції та фінансувати війну проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація НАФТА Балтика
Новини
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN