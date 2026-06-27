Країни Балтії закликали ЄС прискорити відмову від російської нафти, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Наприкінці минулого року держави-члени домовилися, що Європейська комісія винесе на розгляд питання про заборону, але переговори щодо цих заходів зайшли в глухий кут після того, як спалах війни наприкінці лютого змусив закрити Ормузьку протоку та викликав побоювання щодо кризи енергопостачання.

Як повідомили декілька джерел, обізнаних з ходом переговорів, на зустрічі міністрів енергетики в п’ятницю Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС винести на розгляд пропозиції щодо поступового припинення імпорту, аргументуючи це тим, що експорт російських енергоносіїв допомагає фінансувати війну Кремля в Україні.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен не коментував ці зауваження під час закритої зустрічі. Однак Єврокомісія пообіцяла винести пропозицію на розгляд.

Такі заклики пролунали на тлі поступового відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після того, як США домовилися з Іраном про продовження перемир’я, що мало б стимулювати нафтові ринки. Зазвичай приблизно п’ята частина світових обсягів нафти та газу проходить через цей важливий водний шлях у Перській затоці.

Відповідаючи на запитання про перспективи запровадження заборони, заступник міністра енергетики Польщі Войцех Врохна заявив FT, що Варшава вважає її необхідною "до кінця року".

"Але ми розуміємо занепокоєння щодо цін, доступності постачання та конкурентоспроможності, що може стати наслідком цього. Це ціна, яку ми маємо заплатити, щоб стати незалежними від російських ресурсів", - зазначив він.