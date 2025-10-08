ЄС посилює тиск на Бельгію щодо дозволу на використання заморожених росактивів, - FT

Як пише видання, близько 190 млрд євро російських суверенних активів, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів у Брюсселі, були заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Спочатку багато західних країн, зокрема США, Німеччина та Бельгія, утримувалися від використання заморожених російських коштів через побоювання юридичних та фінансових наслідків. Проте останніми тижнями позиція Європи змінилася.

За даними видання, адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа закликала союзників по G7 конфіскувати або іншим чином використати ключові активи Росії для фінансування оборони України.

Після цього німецький канцлер Фрідріх Мерц у статті для FT зазначив, що 140 млрд євро з цих коштів мають бути спрямовані як кредит на озброєння України. Європейська комісія відтоді оприлюднила можливу структуру такого "репараційного кредиту".