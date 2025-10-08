ЕС усиливает давление на Бельгию относительно разрешения на использование замороженных росактивов, - FT

Как пишет издание, около 190 млрд евро российских суверенных активов, хранящихся в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, были заморожены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Сначала многие западные страны, в частности США, Германия и Бельгия, воздерживались от использования замороженных российских средств из-за опасений юридических и финансовых последствий. Однако в последние недели позиция Европы изменилась.

По данным издания, администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа призвала союзников по G7 конфисковать или иным образом использовать ключевые активы России для финансирования обороны Украины.

После этого немецкий канцлер Фридрих Мерц в статье для FT отметил, что 140 млрд евро из этих средств должны быть направлены в качестве кредита на вооружение Украины. Европейская комиссия с тех пор обнародовала возможную структуру такого "репарационного кредита".