ЄС посилить санкції проти Білорусі, щоб обмежити імпорт до РФ елітних авто, - FT

Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка, оскільки Росія використовує Білорусь для обходу санкцій. Москва за допомогою Мінська продовжує імпортувати елітні автомобілі та предмети розкоші.

Згідно з проєктом, з яким ознайомився Financial Times, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на "мінімізацію ризику обходу".

Нові санкції заборонять експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт діамантів з Білорусі.

Як зазначає видання, якщо нові санкції будуть ухвалені, то головним їх напрямком буде обмеження потоку продажу елітних авто до Білорусі, які потім їдуть до Росії.

Щомісячний потік транспортних засобів і запчастин до Білорусі з країн ЄС зріс з 50 млн доларів в січні 2022 року до 268 млн доларів в січні 2024 року. Найбільше зростання експорту зафіксовано у найдорожчих категоріях автомобілів, тобто тих, що потрапили під санкції ЄС проти Росії.

Митники з країн ЄС вважають, що білоруські компанії стали ключовим компонентом російських контрабандних мереж. Як пише Financial Times, в Росію, попри санкції, досі завозять елітні авто Rolls-Royce та Maybach. При цьому вони потрапляють в РФ протягом кількох місяців після випуску з заводу.