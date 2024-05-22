ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посли ЄС затвердили нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Середа 22 травня 2024 13:19
UA EN RU
Посли ЄС затвердили нові санкції проти Росії, - ЗМІ Фото: посли ЄС затвердили нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посли Європейського союзу (ЄС) погодили нові санкції проти Російської Федерації через порушення прав людей в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС щойно затвердили новий режим санкцій проти порушень прав людини в Росії - неофіційно названий на честь Навального (Олексій Навальний, - ред.)", - написав Йозвяк.

Журналіст відзначив, що до списку вже потрапили 19 фізичних, а також 1 юридична особа, які несуть відповідальність за смерть Навального.

Санкції проти Росії

Навальний помер 16 лютого під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк". Там він відбував свій трирічний термін ув'язнення. Як заявили в Росії, ймовірною причиною смерті став відрив тромбу. Смерть Навального викликала обурення серед офіційних осіб Заходу, а також спровокувала введення нових санкцій проти країни-терориста.

Детальніше про смерть опозиціонера - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Російська Федерація
NEWS
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією