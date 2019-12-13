ЕС поручил Еврокомиссии представить мандат на переговоры с Британией

Европейский совет получил Еврокомиссии представить мандат на ведение переговоров с Великобританией после выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом говорится в опубликованном заявлении саммита ЕС.

Лидеры Евросоюза сообщили о готовности к началу переговоров с Лондоном по поводу дальнейших торговых отношений, как только парламент Великобритании одобрит соглашение по Brexit.

"Евросовет предлагает Еврокомиссии представить совету проект всеобъемлющего мандата на переговоры по будущим отношениям с Соединенным Королевством сразу же после его выхода (из состава ЕС - ред.)", - говорится в заявлении.

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз ожидает быстрого голосования в британском парламенте о выходе страны из состава ЕС. По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Евросоюз готов к следующему этапу отношений с Британией.

Напомним, 12 декабря в Великобритании прошли парламентские выборы. По данным экзит-поллов, победу одержала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона. Консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте.