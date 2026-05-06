ЄС попередив про можливе порушення санкцій через участь Росії у Бієнале

21:26 06.05.2026 Ср
2 хв
Участь РФ визнали непрямою підтримкою Кремля
aimg Марія Науменко
Фото: Венеціанська бієнале мистецтв (x.com/la_Biennale)

Європейська комісія попередила Італію та організаторів Венеційської бієнале про можливе порушення санкцій ЄС через допуск російського павільйону.

За даними FT, Європейська комісія надіслала листи уряду Італії та організаторам бієнале із попередженням, що участь російського павільйону може порушувати санкції ЄС. У Брюсселі вважають, що це може трактуватися як "непряма економічна підтримка" Кремля.

У листі до організаторів Єврокомісія заявила, що недотримання санкцій "ставить під сумнів зобов’язання Бієнале щодо дотримання цінностей ЄС".

"Будь-які витрати, які несе Росія для того, щоб російська делегація художників змогла взяти участь у бієнале, приносять користь бієнале і, як видається, кваліфікуються як непряме надання економічної підтримки", - йдеться в окремому листі, надісланому Комісією італійському уряду.

Брюссель також запросив у Рима та організаторів додаткові пояснення щодо домовленостей із російською стороною. На відповідь організаторам дали 30 днів.

У виданні нагадали, що російський павільйон координує компанія Smart Art. Її співзасновницями є Катерина Вінокурова - дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова - та Анастасія Карнєєва, дочка високопосадовця російського "Ростеху".

Нагадаємо, раніше рішення допустити Росію до участі у Венеційській бієнале викликало критику з боку України та представників Євросоюзу.

На тлі цих суперечок у відставку подало міжнародне журі 61-ї художньої виставки. За даними організаторів, причиною стали розбіжності щодо допуску до участі країн, лідери яких є фігурантами розслідувань Міжнародного кримінального суду.

