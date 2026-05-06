ЄС попередив про можливе порушення санкцій через участь Росії у Бієнале

За даними FT, Європейська комісія надіслала листи уряду Італії та організаторам бієнале із попередженням, що участь російського павільйону може порушувати санкції ЄС. У Брюсселі вважають, що це може трактуватися як "непряма економічна підтримка" Кремля.

У листі до організаторів Єврокомісія заявила, що недотримання санкцій "ставить під сумнів зобов’язання Бієнале щодо дотримання цінностей ЄС".

"Будь-які витрати, які несе Росія для того, щоб російська делегація художників змогла взяти участь у бієнале, приносять користь бієнале і, як видається, кваліфікуються як непряме надання економічної підтримки", - йдеться в окремому листі, надісланому Комісією італійському уряду.

Брюссель також запросив у Рима та організаторів додаткові пояснення щодо домовленостей із російською стороною. На відповідь організаторам дали 30 днів.

У виданні нагадали, що російський павільйон координує компанія Smart Art. Її співзасновницями є Катерина Вінокурова - дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова - та Анастасія Карнєєва, дочка високопосадовця російського "Ростеху".