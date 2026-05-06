RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЕС предупредил о возможном нарушении санкций из-за участия России в Биеннале

21:26 06.05.2026 Ср
2 мин
Участие РФ признали косвенной поддержкой Кремля
aimg Мария Науменко
Фото: Венецианская биеннале искусств (x.com/la_Biennale)

Европейская комиссия предупредила Италию и организаторов Венецианской биеннале о возможном нарушении санкций ЕС из-за допуска российского павильона.

По данным FT, Европейская комиссия направила письма правительству Италии и организаторам биеннале с предупреждением, что участие российского павильона может нарушать санкции ЕС. В Брюсселе считают, что это может трактоваться как "косвенная экономическая поддержка" Кремля.

В письме к организаторам Еврокомиссия заявила, что несоблюдение санкций "ставит под сомнение обязательства Биеннале по соблюдению ценностей ЕС".

"Любые расходы, которые несет Россия для того, чтобы российская делегация художников смогла принять участие в биеннале, приносят пользу биеннале и, как представляется, квалифицируются как косвенное оказание экономической поддержки", - говорится в отдельном письме, направленном Комиссией итальянскому правительству.

Брюссель также запросил у Рима и организаторов дополнительные объяснения относительно договоренностей с российской стороной. На ответ организаторам дали 30 дней.

В издании напомнили, что российский павильон координирует компания Smart Art. Ее соучредителями являются Екатерина Винокурова - дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова - и Анастасия Карнеева, дочь высокопоставленного чиновника российского "Ростеха".

Напомним, ранее решение допустить Россию к участию в Венецианской биеннале вызвало критику со стороны Украины и представителей Евросоюза.

На фоне этих споров в отставку подало международное жюри 61-й художественной выставки. По данным организаторов, причиной стали разногласия относительно допуска к участию стран, лидеры которых являются фигурантами расследований Международного уголовного суда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзИталияРоссийская Федерация