Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЄС попередив про екологічну загрозу через російський танкер у Середземному морі

21:27 16.03.2026 Пн
2 хв
Ризик катастрофи створюють пошкодження судна та його небезпечний вантаж
aimg Марія Науменко
фото: у Середземному морі дрейфує російський танкер (Getty Images)

Італія, Франція та ще сім країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії із попередженням про можливу екологічну загрозу через пошкоджений російський танкер зі зрідженим природним газом, який дрейфує у Середземному морі.

У листі зазначається, що технічний стан судна разом із характером вантажу створює серйозний ризик для навколишнього середовища.

"Небезпечний стан судна в поєднанні з характером його спеціалізованого вантажу створює безпосередню та серйозну загрозу великої екологічної катастрофи в самому серці морського простору Союзу", - йдеться у документі.

У зв’язку з цим країни закликали Європейську комісію вжити негайних заходів для врегулювання ситуації.

За даними Міністерства транспорту Росії, танкер "Арктик Метагаз", який перевозив зріджений природний газ із арктичного порту Мурманська, на початку цього місяця нібито зазнав атаки українських морських дронів, запущених з узбережжя Лівії.

Водночас Україна не брала на себе відповідальність за цей інцидент.

Нагадуємо, 3 березня у Середземному морі загорівся російський танкер "Арктик Метагаз", який перевозив зріджений природний газ. ЗМІ писали, інцидент міг статися після атаки морського дрона, однак офіційних підтверджень цьому немає. Судно, що перебуває під санкціями США та Британії, на момент інциденту проходило поблизу узбережжя Мальти.

