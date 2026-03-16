ЄС попередив про екологічну загрозу через російський танкер у Середземному морі

У листі зазначається, що технічний стан судна разом із характером вантажу створює серйозний ризик для навколишнього середовища.

"Небезпечний стан судна в поєднанні з характером його спеціалізованого вантажу створює безпосередню та серйозну загрозу великої екологічної катастрофи в самому серці морського простору Союзу", - йдеться у документі.

У зв’язку з цим країни закликали Європейську комісію вжити негайних заходів для врегулювання ситуації.

За даними Міністерства транспорту Росії, танкер "Арктик Метагаз", який перевозив зріджений природний газ із арктичного порту Мурманська, на початку цього місяця нібито зазнав атаки українських морських дронів, запущених з узбережжя Лівії.

Водночас Україна не брала на себе відповідальність за цей інцидент.