В ЄС попередили Україну про загрозу пересертифікації "Укренерго": що це означає

Як повідомляло РБК-Україна, 11 жовтня Кабінет міністрів оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого обиратимуть за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою.

У вересні два незалежні члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреасен після звільнення голови компанії, заявили про відставку через тиск з боку влади.

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