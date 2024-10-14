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В ЕС предупредили Украину об угрозе пересертификации "Укрэнерго": что это значит

Фото: в ЕС предупредили Украину об угрозе пересертификации "Укрэнерго" (facebook.com Алена Дворянчикова)
Автор: Юрий Дощатов, Иван Носальский

Секретариат Энергетического сообщества предупредил Украину о пересертификации компании "Укрэнерго" как оператора системы передачи электроэнергии. Такой сценарий возможен, если до 9 декабря не будет выполнен ряд требований.

Об этом говорится в письме Секретариата к председателю НКРЭКУ Юрию Власенко, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

Если условия не будут выполнены, компания потеряет сертификат оператора (ISO) и, таким образом, лишится возможности импорта электроэнергии на период прохождения повторной процедуры сертификации.

В частности, речь идет о четырех условиях.

  • Правительство должно выполнить обещание и назначить до 9 декабря наблюдательный совет "Укрэнерго" в полном составе. Поскольку на сегодняшний день наблюдательный совет состоит только из четырех членов: трех представителей государства и одного независимого члена. Вакансия независимого члена Наблюдательного совета остается незанятой с апреля 2022 года, а еще два независимых члена подали в отставку в сентябре 2024 года.
  • Устав "Укрэнерго" должен быть пересмотрен с целью усиления роли независимого Наблюдательного совета в принятии решений компании.
  • Правительство должно подтвердить создание отдельного структурного подразделения для координации и взаимодействия операторов топливно-энергетического комплекса под прямым подчинением назначенного замминистра. Именно этот заместитель будет выполнять функции Министерства энергетики по управлению корпоративными правами государства в "Укрэнерго", а также управлению государственной собственностью. Пока неизвестно, кто назначен замминистра, назначено ли новое подразделение и функционирует ли оно.
  • Также должны быть пересмотрены условия обеспечения полной независимости "Укрэнерго" от вмешательства министерства и министра энергетики.

"Каждый из описанных выше аспектов сам по себе является основанием для повторного открытия процедуры сертификации... Поэтому мы с уважением просим НКРЭКУ оценить соответствие "Укрэнерго" требованиям анбандлинга и снова открыть процедуру сертификации, если соответствие по указанным аспектам не будет достигнуто до 9 декабря 2024 года", - говорится в письме Секретариата.

Полное содержание письма:

 

Как сообщало РБК-Украина, 11 октября Кабинет министров объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого будут выбирать по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.

В сентябре два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен после увольнения главы компании заявили об отставке из-за давления со стороны властей.

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УкрэнергоЭлектроэнергия