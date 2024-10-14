В ЕС предупредили Украину об угрозе пересертификации "Укрэнерго": что это значит

Как сообщало РБК-Украина, 11 октября Кабинет министров объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого будут выбирать по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.

В сентябре два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен после увольнения главы компании заявили об отставке из-за давления со стороны властей.

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