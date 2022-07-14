ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице, - Маасикас

Европейский союз поможет Украине с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице и привлечением их к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикаса.

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы - еще один акт все более частых нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные - привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - отметил он.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по центру Винницы. Известно, что ракеты были выпущены с подлодки в Черном море и попали в офисное здание и жилые дома.

На данный момент известно о не менее 20 погибших и около 90 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.