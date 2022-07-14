Ракетный удар по Виннице: число жертв продолжает расти, уже трое детей
Число жертв ракетного удара по Виннице продолжает расти. Уже известно о 20 погибших, среди них трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Пока известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - написал он.
Замглавы ОП добавил, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.
Все, что известно об атаке на город - читайте в материале РБК-Украина.