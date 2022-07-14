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ЄС допоможе з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці, - Маасікас

Фото: голова представництва ЄС Матті Маасікас (flickr.com/estonian-foreign-ministry)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз допоможе Україні з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці і притягненням їх до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікаса.

"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Всі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці. Відомо, що ракети були випущені з підводного човна в Чорному морі і влучили в офісну будівлю і житлові будинки.

На даний момент відомо про щонайменше 20 загиблих і близько 90 постраждалих.

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