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ЕС помагает Украине приблизить закон о медиа к евростандартам

Новости » Общество     31.01.2020 - 11:40
ЕС помагает Украине приблизить закон о медиа к евростандартам
Фото: публичное обсуждение закон о медиа (facebook.com/EUDelegationUkraine)

ЕС призывает привлечь национальные СМИ к доработке документа

Европейский Союз помогает украинским законодателям приблизить законопроект "О медиа" к евростандартам и призывает привлечь национальные СМИ к доработке документа. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей Facebook-странице.

В представительстве сообщили, что состоялось публичное обсуждение под эгидой инициативы "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине".

"С целью привлечения медиа сообщества к доработке законопроекта его первое публичное обсуждение состоялось 29 января под эгидой инициативы "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине" и Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики", - говорится в сообщении.

ЕС помагает Украине приблизить закон о медиа к евростандартам

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В новом законе о СМИ планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также Министерство культуры представило основные пункты нового законопроекта по урегулированию деятельности СМИ в Украине.

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