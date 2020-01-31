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ЄС допомагає Україні наблизити закон про медіа до євростандартів

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 11:40
ЄС допомагає Україні наблизити закон про медіа до євростандартів
Фото: публічне обговорення закон про медіа (facebook.com/EUDelegationUkraine)

ЄС закликає залучити національні ЗМІ до доопрацювання документа

Європейський Союз допомагає українським законодавцям наблизити законопроект "Про медіа" до євростандартів і закликає залучити національні ЗМІ до доопрацювання документа. Про це повідомляє представництво ЄС в Україні на своїй Facebook-сторінці.

У представництві повідомили, що відбулося публічне обговорення під егідою ініціативи "Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні".

"З метою залучення медіа спільноти до доопрацювання законопроекту його перше публічне обговорення відбулося 29 січня під егідою ініціативи "Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні" та Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики", - йдеться в повідомленні.

ЄС допомагає Україні наблизити закон про медіа до євростандартів

Нагадаємо, в Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі про ЗМІ планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Також Міністерство культури представило основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.

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