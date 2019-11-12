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В ЕС положительно оценили разведение сил на Донбассе и ждут шагов от РФ

Новости » Политика     12.11.2019 - 16:25
В ЕС положительно оценили разведение сил на Донбассе и ждут шагов от РФ
Фото: Майя Косьянчич (facebook com/UkraineEUMission)

В ЕС подчеркнули, что Украина продемонстрировала конструктивный подход в продвижении имплементации минских соглашений

Европейский союз считает действия украинской стороні по разведению сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе конструктивными и призывает Россию повлиять на боевиков для выполнения минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, "начало процесса разведения в Петровском, полный отвод сил и техники в Золотом и прогресс в Станице Луганской, включая хорошо продвинувшийся ремонт моста, являются ободряющими сигналами из восточной Украины".

"Украина продемонстрировала конструктивный подход в продвижении имплементации минских соглашений", - сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС.

Он также отметила, что в ЕС ждут ответных шагов от властей России, которые имеют влияние на боевиков.

"Теперь Брюссель ожидает, что Россия тоже проявит инициативу и сделает "положительные шаги", а также использует свое значительное влияние на вооруженные формирования боевиков на Донбассе для полного выполнения обязательств, предусмотренных минскими соглашениями", - говорится в заявлении.

Напомним, разведение сил на линии разграничения в районе села Петровское в Донецкой области началось 9 ноября. 11 ноября украинская сторона заявила о завершении практической фазы разведения сил и техники в Петровском. Россия называла разведение сил на этих трех участках, а также согласование Киевом "формулы Штайнмайера" условиями для проведения саммита "нормандской четверки".

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе боевики дестабилизируют обстановку "фейковыми" новостями. Со стороны боевиков выросло количество "фековых" новостей о якобы обстрелах мирных жителей украинскими военными.

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