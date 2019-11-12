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В ЄС позитивно оцінили розведення сил на Донбасі і чекають кроків від РФ

Новини » Політика     12.11.2019 - 16:25
В ЄС позитивно оцінили розведення сил на Донбасі і чекають кроків від РФ
Фото: Майя Косьянчич (facebook com/UkraineEUMission)

В ЄС підкреслили, що Україна продемонструвала конструктивний підхід у просуванні імплементації мінських угод

Європейський союз вважає дії української сторони щодо розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському на Донбасі конструктивними і закликає Росію вплинути на бойовиків для виконання мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявила прес-секретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич, "початок процесу розведення в Петрівському, повне розведенння сил і техніки в Золотому та прогрес у Станиці Луганській, включаючи ремонт мосту, є підбадьорливими сигналами зі східної України".

"Україна продемонструвала конструктивний підхід у просуванні імплементації мінських угод", - повідомила представник зовнішньополітичної служби ЄС.

Вона також зазначила, що в ЄС чекають відповідних кроків від влади Росії, які має вплив на бойовиків.

"Тепер Брюссель очікує, що Росія теж проявить ініціативу і зробить "позитивні кроки", а також використовує свій значний вплив на збройні формування бойовиків на Донбасі для повного виконання зобов'язань, передбачених мінськими угодами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, розведення сил на лінії розмежування в районі села Петрівське в Донецькій області почалося 9 листопада. 11 листопада українська сторона заявила про завершення практичної фази розведення сил і техніки в Петрівському. Росія називала розведення сил на цих трьох ділянках, а також узгодження Києвом "формули Штайнмайера" умовою для проведення саміту "нормандської четвірки".

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі бойовики дестабілізують обстановку "фейковими" новинами. З боку бойовиків зросла кількість "фековых" новин про нібито обстріли мирних жителів українськими військовими.

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