ЄС погрожує Косово "рішучими заходами", якщо країна не проведе перевибори на півночі

Боррель закликав Косово та Сербію "негайно та безумовно" вжити заходів для деескалації конфлікту та припинити риторику, "що викликає розбіжності". Також він від імені ЄС назвав пункти, які влада Косова має виконати - інакше їх чекають негативні наслідки:

призупинити поліцейські операції в районі будівель муніципалітетів. Міські голови мають тимчасово виконувати свої обов’язки в інших приміщеннях;

якнайшвидше провести дострокові вибори в усіх чотирьох муніципалітетах, де спалахнули протести;

залучити косовських сербів до виборів.

Ситуація в Косово

Нещодавно в муніципалітетах на півночі країни відбулися вибори, однак етнічні серби бойкотували їх, тож явка склала 4%, а мерами стали етнічні албанці. Через це в країні спалахнули масові протести, а відносини між Косово та Сербією напружились.

Під час одного з протестів почались сутички з миротворцями НАТО, після чого в Північноатлантичному альянсі закликали всі сторони припинити насилля та звернутись до діалогу. Пізніше НАТО направило в країну ще один загін миротворців.

Вчора лідери Сербії та Косово провели зустріч, яка не допомогла вирішити ситуацію.

Деталі про новий конфлікт у Косово та його причини - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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