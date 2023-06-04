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ЕС угрожает Косово "решительными мерами", если страна не проведет перевыборы на севере

Фото: верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Европейский Союз угрожает прибегнуть к "решительным мерам", если власти Косово не объявят досрочные выборы в муниципалитетах на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля.

Боррель призвал Косово и Сербию "немедленно и безусловно" принять меры для деэскалации конфликта и прекратить риторику, "вызывающую разногласия". Также он от имени ЕС назвал пункты, которые власти Косово должны выполнить - иначе их ждут негативные последствия:

  • приостановить полицейские операции в районе построек муниципалитетов. Городские главы должны временно исполнять свои обязанности в других помещениях;
  • как можно быстрее провести досрочные выборы во всех четырех муниципалитетах, где вспыхнули протесты;
  • привлечь косовских сербов к выборам.

Ситуация в Косово

Недавно в муниципалитетах на севере страны прошли выборы, однако этнические сербы бойкотировали их, поэтому явка составила 4%, а мэрами стали этнические албанцы. Поэтому в стране вспыхнули массовые протесты, а отношения между Косово и Сербией напряглись.

В ходе одного из протестов начались столкновения с миротворцами НАТО, после чего в Североатлантическом альянсе призвали все стороны прекратить насилие и обратиться к диалогу. Позже НАТО направило в страну еще один отряд миротворцев.

Вчера лидеры Сербии и Косово провели встречу, которая не помогла разрешить ситуацию.

Подробности о новом конфликте в Косово и его причинах - читайте в материале РБК-Украина.

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