ЄС погодив запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в зброю

Європейський Союз погодив створення інструменту Security Action for Europe (SAFE). Він передбачає запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Польщі в ЄС в X (Twitter).
"SAFE - це перша велика програма ЄС зі збільшення інвестицій у європейський оборонний потенціал, яка стає реальністю. 150 млрд євро незабаром будуть у розпорядженні держав-членів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Security Action for Europe - це вигідний багаторічний кредит з низькими відсотками, гарантований бюджетом ЄС. Програма також передбачає спрощення та прискорення процедур спільних оборонних закупівель.
Глава Європейської Ради Антоніу Кошта також заявив, що схвалення ініціативи є "важливим кроком до сильнішої Європи".
"Це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС у березні. Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Європейський Союз погодив збільшення інвестицій в оборонну сферу на найближчі роки. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи.
Країни ЄС погодили створення фонду на 150 млрд євро. Він буде спрямований на посилення оборони країн Європи. Зазначалося, що цей фонд дасть можливість країнам ЄС позичати кошти у Брюсселя та витрачати їх на озброєння через спільні закупівлі.
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