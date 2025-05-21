ЕС согласовал кредитование до 150 млрд евро для инвестиций в оружие

"SAFE - это первая большая программа ЕС по увеличению инвестиций в европейский оборонный потенциал, которая становится реальностью. 150 млрд евро вскоре будут в распоряжении государств-членов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Security Action for Europe - это выгодный многолетний кредит с низкими процентами, гарантированный бюджетом ЕС. Программа также предусматривает упрощение и ускорение процедур совместных оборонных закупок.

Глава Европейского Совета Антониу Кошта также заявил, что одобрение инициативы является "важным шагом к более сильной Европе".

"Это выполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС в марте. Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность", - подчеркнул он.