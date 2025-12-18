ЄС погодить репараційний кредит для України: Лагард бачить позитивне рішення

"Важливість цього питання настільки велика, що я повністю впевнена - лідери ЄС знайдуть рішення", - зазначила Лагард під час прес-конференції у Франкфурті.

Згідно з проектом документа, ЄС має намір звернутися до інституцій блоку для створення репараційного кредиту, забезпеченого залишками готівки із заморожених активів Росії.

Лагард підкреслила, що план не повинен порушувати міжнародні правові норми, що захищають суверенні активи, і висловила впевненість у можливості знайти збалансоване рішення.

"Це може відбуватися у звичному європейському стилі, з багатьма обговореннями і спекуляціями, але результат буде знайдено, тому що це надто важливо", - зауважила вона.

Президент ЄЦБ зазначила, що протягом останніх 18 місяців ЄЦБ висловлював позицію щодо цього питання, але остаточне рішення буде політичним і залежатиме від лідерів ЄС.

Роль центрального банку полягає у перевірці того, чи відповідає обране рішення "Договору ЄС", міжнародному праву та не шкодить фінансовій стабільності.

Питання репараційного кредиту для України обговорюється ЄС уже понад півтора року, з огляду на потребу підтримки економіки країни після війни з Росією.

Використання заморожених активів РФ для відновлення України може стати важливим фінансовим і політичним сигналом для всього світу.