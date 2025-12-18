ЕС согласует репарационный кредит для Украины: Лагард видит положительное решение

"Важность этого вопроса настолько велика, что я полностью уверена - лидеры ЕС найдут решение", - отметила Лагард во время пресс-конференции во Франкфурте.

Согласно проекту документа, ЕС намерен обратиться к институтам блока для создания репарационного кредита, обеспеченного остатками наличности из замороженных активов России.

Лагард подчеркнула, что план не должен нарушать международные правовые нормы, защищающие суверенные активы, и выразила уверенность в возможности найти сбалансированное решение.

"Это может происходить в привычном европейском стиле, со многими обсуждениями и спекуляциями, но результат будет найден, потому что это слишком важно", - отметила она.

Президент ЕЦБ отметила, что в течение последних 18 месяцев ЕЦБ выражал позицию по этому вопросу, но окончательное решение будет политическим и будет зависеть от лидеров ЕС.

Роль центрального банка заключается в проверке того, соответствует ли выбранное решение "Договору ЕС", международному праву и не вредит финансовой стабильности.

Вопрос репарационного кредита для Украины обсуждается ЕС уже более полутора лет, учитывая необходимость поддержки экономики страны после войны с Россией.

Использование замороженных активов РФ для восстановления Украины может стать важным финансовым и политическим сигналом для всего мира.