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США та ЄС узгодять стелю цін на російські нафтопродукти до 5 лютого, - Єллен

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Москва, П'ятниця 27 січня 2023 13:25
США та ЄС узгодять стелю цін на російські нафтопродукти до 5 лютого, - Єллен Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати та Європейський союз перебувають у процесі обговорення обмеження цін на російські нафтопродукти, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона заявила, що надихнута тим, що США та ЄС досягнуть угоди до 5 лютого.

Єллен сказала журналістам під час візиту до Південної Африки, що вона обговорювала санкції проти Росії через війну в Україні в кожній країні, яку вона відвідала під час африканського турне.

Вона наголосила, що США дадуть відповідь швидко і жорстко, якщо санкції будуть порушені.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість обмеження цін на російське дизельне паливо на рівні 100 доларів за барель із 5 лютого.

Країни G7 і Австралія запровадили верхню межу цін на нафту 5 грудня, заборонивши використання послуг, що надаються Заходом, з морського страхування, фінансування та інших послуг для вантажів за ціною понад 60 доларів за барель. Ще одне обмеження на російські продукти нафтопереробки, такі як дизельне паливо та мазут, має набути чинності 5 лютого.

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