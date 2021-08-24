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Литва направила в ЕС список санкций против Беларуси за наплыв нелегалов

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Вильнюс, Вторник 24 августа 2021 16:08
Литва направила в ЕС список санкций против Беларуси за наплыв нелегалов Фото: Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс передал Евросоюзу новый санкционный список против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Литва предлагает ввести санкции за поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ландсбергиса для прессы.

Санкции, предложенные Литвой, должны затронуть отдельных людей и компании, которые причастны к переправке нелегалов через белорусско-литовскую границу.

"В институты по внутренним делам Евросоюза мы направили список компаний Беларуси и отдельных лиц, которые, по данным министерства, связаны с нелегальной миграцией. Мы должны послать не только Беларуси, но и всем, кто решит использовать инструмент нелегальной миграции против ЕС, сигнал, что ничего из этого не выйдет и будет ответ", - сказал глава литовского МИД.

Одним из ответов на нелегальную миграцию, по словам Ландсбергиса, будут санкции.

"Обсуждение нашего предложения по санкциям планируется после того, как инстанции ЕС вернутся с каникул", - добавил он.

Напомним, до этого в Министерстве внутренних дел Литвы заявляли, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью начала стабилизироваться.

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