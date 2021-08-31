ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС может отменить визы чиновникам из Беларуси из-за наплыва нелегалов

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 20:35
ЕС может отменить визы чиновникам из Беларуси из-за наплыва нелегалов Фото: ЕС может отменить визы чиновникам из Беларуси из-за наплыва нелегалов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз может приостановить действие дипломатических виз чиновников из Беларуси. В частности, если продолжиться наплыв нелегальных мигрантов через территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Беларуси, если пограничные вопросы продолжатся", - написал он.

Ранее Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.

Кроме того, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беларусь Миграционный кризис
NEWS
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации