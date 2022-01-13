ЕС подготовит свои предложения по безопасности в Европе, - Боррель

Европейский Союз вынесет собственные предложения по безопасности в Европе. Они будут сформированы в рамках дискуссий РФ и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля во время брифинга.

"Мы сейчас вовлечены в дискуссии по архитектуре безопасности в Европе. ЕС в рамках этих дискуссий выскажет свои опасения и внесет свои предложения. В частности, необходимо обсудить механизмы консультаций, предупреждения инцидентов, горячих линий связи на экстренный случай, другие меры, которые могут помочь снизить напряжение", - рассказал он.

Отметим, на этой неделе пройдет ряд неформальных встреч министров обороны и иностранных дел стран-участниц Европейского союза.

На них будет обсуждаться Единая позиция ЕС по безопасности в Европе и диалога с Россией.

Напомним, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности".

После которых в РФ заявили, что оснований для новых встреч с пока нет, ведь они недовольны результатами переговоров.