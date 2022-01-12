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ЕС на этой неделе наработает единую позицию по диалогу с Россией, - Боррель

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Брюссель, Среда 12 января 2022 11:43
ЕС на этой неделе наработает единую позицию по диалогу с Россией, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На этой неделе пройдет ряд неформальных встреч министров обороны и иностранных дел стран-участниц Европейского союза. На них будет обсуждаться единая позиция ЕС по безопасности в Европе и диалогу с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Во время неформальных встреч министров иностранных дел и обороны на этой неделе в Бресте мы будем работать над конкретной ролью и вкладом ЕС. Нам нужно прийти к четкой позицией в отношении того, чего мы хотим достичь в этих дискуссиях об архитектуре европейской безопасности, и, более того, с четкими действиями и вкладами. Для достижения этой цели мы, европейцы, должны объединиться и сформулировать свой ответ на случай, если Россия осуществит свои угрозы Украине или более широкому порядку европейской безопасности", - отметил Боррель.

По его словам, в ЕС готовятся обсуждать с Россией механизмы безопасности в Европе и способы их улучшения. В том числе возвращение к общим принципам архитектуры безопасности, вытекающим из Хельсинкской хартии, Парижской хартии, соглашения между НАТО и Россией и Венского документа ОБСЕ.

"Что касается самих отношений между ЕС и Россией, лидеры ЕС уже заявили, что любые дальнейшие действия против Украины повлекут за собой реальные издержки и огромные последствия", - добавил дипломат.

Напомним, сегодня пройдет заседание Совета Россия-НАТО, главной темой переговоров будет возможное вторжение РФ в Украину.

Также на этой неделе прошли переговоры по стратегической безопасности между США и Россией. Подробнее в материале "На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире".

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