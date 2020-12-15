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ЕС подготовил жесткие правила для Facebook, Amazon и Google

Автор: Анастасия Рокитна

Европейская комиссия представит новые правила технологических гигантов Facebook, Amazon, Google. За нарушение правил будут огромные штрафы.

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Об этом сообщает DW.

Проекты "Акт о цифровых услугах" и "Акт о цифровых рынках" имеют конкретные правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок ЕС. Компании могут быть оштрафованы до 10% их годового оборота за нарушение правил конкуренции.

Более того, им могут полностью запретить доступ на рынок ЕС за "серьезные и неоднократные нарушения закона".

Компании должны будут информировать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях. Facebook и другие компании предупредили, что ужесточение регулирования может побудить их уйти с ЕС, что может стоить рабочих мест и заблокировать доступ для пользователей из ЕС.

Напомним, Еврокомиссия начала расследование против Amazon.

Ранее сообщалось, что руководители Apple, Google, Facebook и Amazon собрались вместе дать показания.

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