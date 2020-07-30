Руководители Apple, Google, Facebook и Amazon собрались вместе дать показания

Фото: Марк Цукерберг (flickr.com techcrunch)

Конгресс США впервые собрал их вместе по антимонопольному делу

В антимонопольном подкомитете юридического комитета Палаты представителей Конгресса США начались слушания с участием Марка Цукерберга, Тима Кука, Сундара Пичаи и Джеффа Безоса. Они выступают в рамках расследования об использовании неконкурентных практик.

Из-за пандемии коронавируса слушания проходят в формате видеоконференции, передает The Verge.

Крупнейшие IT-компании мира подозревают в злоупотреблении положением на рынке. Facebook, Google, Apple и Amazon обвиняют в нечестных бизнес-практиках, в результате которых они закрепили монопольное положение на рынке.

К примеру, Apple обвиняют в ограничениях в магазине приложений App Store, из-за которых владельцы приложений теряют часть прибыли. А Facebook обвиняют в создании монополии из-за приобретения своих конкурентов - например Instagram и Snapchat.

Напомним, ЕС намерен ужесточить контроль над работой американских компаний, в том числе Google, Amazon и Facebook.

В частности, в ЕС хотят обеспечить соблюдение компаниями США норм антимонопольного законодательства и выплату ими всех налогов.

Ранее РБК-Украина писало, что антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.

Также сообщалось, что для борьбы с монополизацией американских компаний Европейский союз хочет создать единый рынок данных.