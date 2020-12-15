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ЄС підготував жорсткі правила для Facebook, Amazon і Google

Автор: Анастасия Рокитна

Європейська комісія представить нові правила технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google. За порушення правил будуть величезні штрафи.

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Про це повідомляє DW.

Проекти "Акт про цифрові послуги" та "Акт про цифрові ринки" мають конкретні правила, спрямовані на обмеження впливу глобальних інтернет-компаній на ринок ЄС. Компанії можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції.

Більше того, їм може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за "серйозні і неодноразові порушення закону".

Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія почала розслідування проти Amazon.

Раніше повідомлялось, що керівники Apple, Google, Facebook і Amazon зібралися разом дати показання.

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